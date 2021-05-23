新華網最新評論文章指出，與傳統投資工具相比，虛擬貨幣市場不成熟，波動性高、投機性高、炒作性高，且缺乏明確交易監管規則，風險極高。如何防範虛擬貨幣炒作、交易風險，是監管部門一直關注的問題，嚴監管也是大勢所趨。

評論文章指出，面對虛擬貨幣的市場亂象和衍生的違法犯罪行為，需要各方合力給虛擬貨幣戴上緊箍咒。在進一步嚴格監管的同時，消費者還是要增強風險意識，不參與虛擬貨幣交易炒作活動，千萬別輕信虛擬貨幣的造富神話。

(旺報 )