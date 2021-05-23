新華網：虛擬貨幣嚴監管是大勢所趨 11:112021/05/23 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸官方對虛擬貨幣進一步嚴格監管。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新華網最新評論文章指出，與傳統投資工具相比，虛擬貨幣市場不成熟，波動性高、投機性高、炒作性高，且缺乏明確交易監管規則，風險極高。如何防範虛擬貨幣炒作、交易風險，是監管部門一直關注的問題，嚴監管也是大勢所趨。 評論文章指出，面對虛擬貨幣的市場亂象和衍生的違法犯罪行為，需要各方合力給虛擬貨幣戴上緊箍咒。在進一步嚴格監管的同時，消費者還是要增強風險意識，不參與虛擬貨幣交易炒作活動，千萬別輕信虛擬貨幣的造富神話。 陸官媒：大行再禁比特幣 預告監管從嚴 網購疫氣昂揚 電商大多頭 (旺報 ) #虛擬貨幣 #新華網 #嚴監管 #大勢所趨 #評論 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 周玉蔻臉書又獨家爆疫苗抵台時間 網驚：難怪股票大漲 11:082021/05/18 政治 周玉蔻獨家曝疫苗到貨時間 網諷：還要陳時中幹嘛？ 12:472021/05/18 政治 陸港觀盤－布局穿越周期變化的龍頭股 04:102021/05/18 全球財經 國戰會論壇》分散式作戰之比特幣（譚傳毅） 10:002021/05/18 海納百川 盼疫情退散 豪門媳郁方發願108天做這事網讚爆 11:412021/05/18 娛樂 網瘋傳員林家商停電 校方錯愕：證實是假訊息 12:492021/05/18 生活 大陸網紅自爆炒股 點名個股齊跌 04:102021/05/18 全球財經 比特幣暴跌7千美元！馬投顧1條推文 雙位數殺盤又來 16:182021/05/17 財經 海上掃射殘殺4名疑似海盜網傳全球 陸船長自投羅網判26年 10:542021/05/18 社會 一周2停電 藍揪出台電官網「有鬼」：蔡政府信用破產、王美花下台 10:092021/05/18 政治 一周停電2次蔡英文急道歉 網酸爆：稿子可重複用好幾次 08:032021/05/18 政治 兩岸熱門新聞 陸985高校錄取台學測前6％頂尖學子 - 焦點新聞 - 旺報 甘肅山地馬拉松21人遇難 包括名將梁晶、殘運會冠軍 - 兩岸 在美中對抗的戰略大環境下 德國走鋼索左右為難 - 兩岸 大陸祝融號開上火星 實地巡視探測 - 產業財經 - 旺報 大陸工商團體駐台首任代表 再獲重用 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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