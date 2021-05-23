隨著本土疫情升溫，全台都進入第三級防疫警戒，民眾外出要全程戴口罩，停止室內5人、室外10人以上的聚會，不過女星陳珮騏昨（22日）晚曬11人的慶生大合照，卻因此遭網質疑違規，對此，陳珮騏強調，這非私人聚會「大家都是同一場戲，一起上工也一起收工」，至於慶生，陳珮騏也還原現場說：「唱個生日快樂歌，之後也都離遠遠的，快速吃點蛋糕就離開電視台回家了」。

陳珮騏昨發文透露，22日是女星賴郁庭的生日，於是她請工作人員幫忙買蛋糕，要給賴郁庭一個驚喜「辛苦啦！但我一直很相信～在工作中過生日，接下來會好運連連的呦！女兒，生日快樂」，陳珮騏文末也標記：「#謝謝多留幾分鐘一起幫忙慶生的大家」。

照片中，可以看到壽星賴郁庭，以及陳珮騏、丁國琳、謝承均、林佑星、亮哲等人入鏡，大夥兒雖然戴口罩遮住臉，不過仍開心擺姿勢拍照，但慶生照卻也引發部分網友質疑，是否違反停止室內5人以上聚會的規定，對此，陳珮騏則現身回應：「我們不是私人聚會呀～大家都是同一場戲，一起上工也一起收工」，並表示，大家下戲後彼此等個1分鐘「唱個生日快樂歌，之後也都離遠遠的，快速吃點蛋糕就離開電視台回家了」。

陳珮騏現身回應網友質疑。（圖／取材自陳珮騏打氣團臉書）

同時，陳珮騏也寫下：「可是我們天天要上工怎麼辦...電視臺不停，我們演員也只能上班啊，只能工作之餘切個蛋糕也不行嗎」，陳珮騏接連貼兩個哭臉，字裡行間滿是無奈。

面對疫情升溫，八點檔目前邊防疫、邊趕拍，要求全員量體溫、戴口罩、噴酒精，以及落實實聯制，演員全程必須戴口罩，至正式開拍前才能取下。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)