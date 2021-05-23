中央流行疫情指揮中心昨（22）日將400例確診個案「校正回歸」到上周各日確診案例。對此，民進黨立委高嘉瑜在臉書也以「校正回歸」當話題，表示大家有乖乖在家嗎？她也陪大家一起「校正回歸」！

中央流行疫情指揮中心22日公布新增323例確診個案，其中321例本土、2例境外移入個案，另有400例「校正回歸」上周各日個案。

陳時中昨表示，由於先前在通報上傳上有塞車情形，因此把必要的欄位從20幾項簡化到8項，申報的人力、時間就會增快。在雙北區域，不管是在資源的整備、採檢站的成立，或是快篩安置，醫院清空都耗費很多人力，上軌道後，加上申報程序簡化，速度就加快，累積的案件也就爆出來。

陳時中昨指出，在1萬6000個舊案中，檢出400個本土個案，為185例男性、215例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日/採檢日介於5月7日至5月20日，「校正回歸」至5月16日至21日的個案，其中最多的是17日。

民進黨立委高嘉瑜在臉書也以「校正回歸」當話題，表示大家有乖乖在家嗎？她在某政論節目陪大家一起「校正回歸」！

(中時新聞網)