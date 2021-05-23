桃園市長鄭文燦23日主持防疫會議指出，這波疫情震央在雙北，基於防疫一體，桃園防疫能量要支援雙北，目前11家責任醫院收治近50名雙北確診者，5個集中檢疫所也全面支援雙北，他也指示衛生局和觀旅局要再增加4個集中檢疫所和2個檢疫旅館，分流輕症病患。

鄭文燦說，這一次疫情的震央在雙北，基於防疫一體的原則，桃園的防疫能量也必須要支援雙北，目前桃園11家責任醫院已經收治了130位左右確診者，其中僅80幾位是桃園的確診案例，其他的都支援雙北。另外5個集中檢疫所的能量也大部分提供給雙北，像是林口的集中檢疫所，150床幾乎都是新北民眾，希望桃園要再增加4個集中檢疫所，讓輕症的病患分流。

鄭文燦說，桃園除盡量支援雙北，還是要保留醫療能量跟檢疫能量給市民，目前11家責任醫院降載後，會空出約400個專責病床，除了增加4個集中檢疫所以外，還要增加2個可以收治輕症的檢疫旅館，供未來預備使用，市府會提早準備，讓桃園醫療資源也能獲得滿足。

鄭文燦重申，醫院降載後釋出的400個責任病床，是要預留將來的醫療能量，現在衛生局正在進行專責病床的作業，他也希望未來能夠讓中央流行疫情指揮中心統一調配，強調不管是部桃事件、華航諾富特事件，桃園跟中央都密切聯繫，像是諾富特飯店未恢復前，桃園也提供3個檢疫旅館供機組員檢疫，「唯有中央跟地方充分合作、協同一致，對疫情掌握才會更好！」

(中時 )