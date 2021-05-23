昨（22日）指揮中心新增321例本土，並公布新增400例「校正回歸」的確診者，總計疫情爆發以來8天已超過2000例本土病例。今日全國防疫會議會後記者會，由副指揮官陳宗彥說明疫情及防疫作為等事宜，針對上海復興代理的輝瑞疫苗，算不算大陸疫苗問題，陳宗瑞並未正面回應，僅表示都依照和業者訂定的契約和聯繫，疫苗會陸續抵台供防疫所需。

取得德國「BNT輝瑞疫苗」大中華地區代理權的上海復星醫藥，該公司董事長兼首席執行官吳以芳22日表示，復星有意願將疫苗服務於台灣民眾，自去年以來便透過多個管道，一直在積極推進向台灣提供這款疫苗。

疫情指揮中心指揮官陳時中則表示，若要進口大陸疫苗，這裡面會有程序問題，要有藥品的生產輸入，還需要書面上的資料，對於上海復星願意提供疫苗，目前指揮中心並沒有接受到正式的訊息。

在今（23日）的記者會上，有記者詢問，上海復興代理輝瑞疫苗，請問這算不算大陸疫苗，如果要進口大陸疫苗，陳時中稱要有相關申請，如果有企業申請是否可行？對此，陳宗彥說，疫情指揮中心從去年開始，各個藥廠也好、或是COVAX等平台也好，都和業者依照已經可以授權使用的部分，訂定疫苗的相關契約和聯繫，疫苗也會陸續抵達台灣，供防疫所需，並未正面回應記者問題。

(中時新聞網)