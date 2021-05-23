南投縣警察局日前接獲民眾報案檢舉，指稱網路留言「一滴水麵館」有員工接觸確診者，已自主隔離，造成人心惶惶，店家生意大受影響，警方循線找到疑散播訊息的吳姓男子，吳辯稱且無法交代訊息的來源，警依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第14條款，最高可罰300萬元，移送偵辦。
目前全台疫情警戒第三級，南投警方比照重大刑案偵辦，立即指示偵查隊及派出所成立專案小組，立即進行網路查察，並派員與店家聯繫，店主指稱被不明人士，在網路散播疫情假訊息，誆稱自家麵店員工接觸確診者，目前居家隔離。
店家為澄清還發出聲明，強調「未有確診者到過本店，無員工確診，請饕客放心」等語，表示近來有些客人頻頻詢問此事，已經造成困擾並向警局報案，揪出造謠者。
警方於12小時循線查獲該名吳姓嫌犯，犯嫌到案後無法交代消息來源，而散佈不實假訊息，訊後依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第14條款，及妨害名譽等罪嫌移送南投地方檢察署偵辦。
南投縣政府警察局長呂新財指出，深感疫情嚴峻絕不容有心人士造謠生事、擾亂視聽造成民眾恐慌，遂要求各分局查知有關疫情謠言假訊息，應盡力查辦，並對外澄清以正視聽。
(中時 )
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