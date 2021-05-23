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國內疫情嚴峻，外出配戴口罩已成強制規定。台北市一名男子日前在買早餐時先是不戴口罩，不情願戴上後鼻子又露出來，店員苦心勸導未果，遂表達想報警，男子則態度不佳的持續飆罵，「你是白癡喔？我沒戴口罩？」影片曝光在網路上後，引起輿論撻伐。

一名網友在臉書投稿，內容被轉貼在爆料公社網頁上，透過影片可見地點位於一間早餐店，正值用餐期間排隊人數眾多，而突然有一名穿著黑衣的男子手握口罩，在點餐檯旁不耐煩的叫囂。

男子一直催促店員以及其他點單客人動作快點，被店員勸導要戴上口罩也態度不耐，不料男子戴上口罩後，鼻子還外露，店員再度向其提醒「請戴口罩」，男子卻不甩，直到店員提出要報警，男子遂情緒失控，指著店員大罵，「你是白癡喔，我沒戴口罩？你是白癡喔？」

影片最後，男子邊叫囂邊淡出畫面，嘴中還持續碎念，「我明天再來！」荒唐的過程全被店家監視器畫面全程錄下上傳網路，不少網友看了畫面後痛罵該位露鼻哥，「露出鼻孔就是沒戴口罩，罵人白癡之前先看看自己，都幾歲人了欺負一個小妹妹有比較厲害嗎？」、「口罩都不會戴，難怪承認自己是頭殼有問題的白癡」。

因應國內新冠肺炎疫情嚴峻，未戴口罩違反「傳染病防治法」第36條，可開罰新台幣3000元至1.5萬元罰鍰。

(中時新聞網)