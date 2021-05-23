台股投資人短線進出頻繁，當日沖銷交易盛行，5月以來只有兩個交易日當沖比低於4成，當沖比屢創歷史新高，更在5月20日一舉越過5成，成交金額有一半以上是當沖貢獻。

第一金投顧董事長陳奕光表示，高周轉率、低持股是當下投資顯學，因疫情、限水、限電，台股不知是否落底，高頻交易反而可避開風險。

陳奕光分析，在目前本土疫情壓力下，若是疫情發生在前幾年台股早就成「冷凍庫」了，交投清淡，但這次卻因當沖這類高頻交易盛行，台股非但沒有量縮，成交量反而維持在4000多億元的高水準。

他直言，台股量先價行，不必視當沖為洪水猛獸，台股成交量大已成新常態，重點是要選擇投資策略、標的，先決定是長期投資，還是短線進出，退休阿伯宜放長，不必搶進殺出；「股市小白」不做股票難過，想要當沖也應謹慎，畢竟當沖不保證獲利。

不過，陳奕光指出，以台股4個半小時交易時間，若要當沖似乎也能完成很多事情，就看是要賺「退佣」，還是賺價差。不過，許多當沖熱門股操作仍有難度，若要當沖也須注意自身的經濟條件，及對個股的了解程度，不能盲目搶進賣出。

當沖盛行，也一度衍生違約交割問題，就在本土疫情擴散的關鍵時刻，台股12日盤中一度崩跌1417.86點，創史上最大盤中跌點，當天違約交割金額逾新台幣3.16億元，買賣互抵後約5146.7萬元，主要集中在長榮、陽明、中鴻3檔個股，都是當沖熱門股。

甄明法律事務所律師陳昭龍表示，違約而不履行交割義務的法律責任主要可分3個部分來看，輕者證券商可罰違約金，再重者則交易帳戶拒絕往來，最嚴重者如果影響市場秩序就是刑責，關鍵在於違約不履行交割義務是否已經影響市場秩序。

陳昭龍指出，依證交法第155條第1項第1款規定，在證券交易所上市之有價證券，不得在集中交易市場委託買賣或申報買賣，業經成交而不履行交割，足以影響市場秩序，否則依同法第171條第1項規定，得處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新台幣1千萬元以上2億元以下罰金。因此投資人在當沖當下也應該注意法律風險。（編輯：林淑媛）1100523

(中央社)