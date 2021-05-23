員警攔停街友不是為了開單，而是遞出新口罩讓街友戴上。（高市鳳山警分局提供／袁庭堯高雄傳真）

有民眾在臉書分享感人故事，鳳山一名街友邊走邊吃沒戴口罩，走在路邊時被一名騎機車巡邏的員警發現，民眾以為員警會對他開單，沒想到員警竟是遞出新口罩讓街友戴上。高雄市長陳其邁與市警局長黃明昭22日晚間特地透過視訊系統勉勵員警，大讚「這樣就對了」。

鳳山分局成功派出所警員支正揚20日傍晚五點執行勤務時，在派出所前面發現一名男子未戴口罩，還邊走邊吃東西，隨即上前攔停。詢問後發現，該名男子身無分文，流浪街頭，根本沒錢買口罩，就連手上的食物也是要來的，員警隨即轉頭，從自己的機車置物箱中取出一個全新口罩送給他，該名男子則是頻頻道謝。

送口罩的過程遭民眾錄下，貼在臉書地方社團「鳳山人在地大小事」，陳其邁和警察局長黃明昭還特地用視訊勉勵員警貼心的舉動。

陳其邁表示，二週前與南六企業董事長黃清山聯繫，談及弱勢族群無口罩的問題，黃清山一口氣就捐出6萬片口罩，讓高雄市政府發放給弱勢族群使用。

「我們都是這城市的一份子，任何人都不應該被忽略。嚴格執法的目的，就是讓每個人都能戴上口罩，保護自己也保護別人。當然照顧每個人都有口罩也是嚴格執法。因為守護好這座城市是我們的責任。」陳其邁強調，社會局除了定期關懷訪視街友、提供口罩，也協助他們量測額溫、落實防疫。

(中時 )