中央流行疫情指揮中心昨宣布校正回歸400例，全新詞彙引起網友們熱烈討論，也引發眾人激烈論戰，對此，毒物專家招名威教授解釋「校正回歸」的真正意義，並點出三大關鍵，表示還不可以鬆懈。

招名威昨在臉書發文表示，他看數據圖觀察這週的疫情，發現有個值得關注的地方，也可能是大家誤判的點，那就是5月17日，當天本土個案確診數校正成406例，隔天的本土也沒爆增，之後都比406例低，加上陽性確診率下降，讓很多人以為這代表疫情退燒了？但其實答案是「快了，但還沒有！」

招名威指出，很多人把5月17日當高峰值看，後續幾天下降的數字則被解讀成疫情持平或是緩和，但換個角度來看，若將統計圖中5月17日的數據拿掉，可以發現確診數字為180、245、325、359、360、349、321，仍然可以觀察到確診率呈現上揚的趨勢，只是比校正前再緩和一點。

而這反應了3件事情，招名威說，第一，目前確診的病例都屬於之前第一波感染的人，但確診數是否到達峰值，估計還要再觀察幾天，但校正回歸後的結果是正面的。

招名威也說，第二，病毒傳播率應要呈現「指數」上升才對，特別是之前R0值是5.5的情況下，一個人可傳給5.5人，應是一個很誇張的成長才對，但我們的數據卻沒有，不曉得這中間有什麼落差。

招名威表示，第三，依照前後天的比對，5月17日當天爆量估計可能只是反應出上週末大家對於擔心被感染的心情，蜂擁至篩檢站做檢測導致爆量所致。雖然篩檢站持續擴充，但病毒傳播率極快，所以篩檢速度是跟時間賽跑的，對於要確切反應出實際確診情況，以免日後再做校正，恐怕我們還得要再加把勁。

招名威也針對「校正回歸」一詞解釋，校正回歸其實是一個統計學的方法，把之前篩檢量能或人手不足的狀況補齊，這是科學手段，況且，回歸之後，才更能幫助我們精準掌握確診趨勢，對於疫情免於誤判。

招名威總結，台灣距離解封還很久，才過一週而已，大家還要好好加油！千萬別鬆懈下來，防疫要持續甚至更嚴謹態度對待。

(中時新聞網)