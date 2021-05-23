高雄一名林姓人妻懷疑丈夫偷吃，檢查行車記錄器，赫然發現丈夫與小三不但上摩鐵，還在半個月內連續兩次「連3天」車震，兩人之間鹹溼對話全都錄，憤而提告求償。偷情男女雙雙否認發生性關係，辯稱彼此間「人與人的連結」僅有愛撫而已。不過高雄地院法官勘驗行車記錄器檔案，認定兩人討論性行為過程、還衝摩鐵3 次，辯稱愛撫之詞不足採信，判兩人得連帶賠償林女40萬元，可上訴。

根據判決書，林女和丈夫結婚14年，育有2個小孩。去年6月起，林女察覺丈夫行為異常，為證實自己猜測，取出丈夫車上行車記錄器的記憶卡察看。結果一看不得了，丈夫不但與小三奔摩鐵3回，竟然還從6月底到7月初，半個月內兩度「連3天」車震，憤而提告求償80萬元。

行車記錄器不但錄到林女丈夫說「就弟弟在…就是闖進妹妹的家」、「我要硬擠阿，就是為了讓你爽」、「我想掌握兩個奶凍」，小三說「都溼了」、「人家要破了」、「你坐起來它就硬起來了…弟弟有想我嗎」等鹹溼對話，還錄下呻吟與啪啪聲。

林女丈夫與小三坦承有去汽車旅館，也認了在車上有親密接觸，不過堅決不認有發生性行為，說兩人之間只有愛撫而已。

不過勘驗完行車記錄，高雄地方法院法官認為兩人討論性行為過程、還衝摩鐵3 次，辯稱愛撫之詞不足採信，侵害配偶權情節重大；審酌林女碩士畢業，偷吃男女皆大學畢業等身份、教育程度和經濟能力，判兩人連帶賠償林女40萬元，可上訴。

(中時新聞網)