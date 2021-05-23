林內鄉衛生所的熱區快篩站設於林內衛生所前（周麗蘭攝））

預約快篩民眾不願提早靠近快篩站，保持安全距離。（周麗蘭攝）

採檢後當場化驗，今天有16名醫護人員自願出勤，每一個都全副武裝。（周麗蘭攝）

縣長張麗善（左三）到場授旗慰問。（周麗蘭攝）

雲林林內鄉出現2個新冠肺炎確診案例，其中之一是精神障礙者無法交代行蹤，雲林縣府衛生局今（23日）早上9點開始在林內衛生所前做熱區快篩，共有200個名額，主動報名的有120人，今天採檢的第一人是載送確診者就醫的林內鄉消防人員。

林內鄉衛生所外的熱區快篩站，是這波疫情升溫以來，雲林縣府執行的第一個快篩站，採預約制，從今天早上9點到下午3點，下一個熱區快篩站是明日（24日）在西螺鎮埔心地區。

今天有16名志願出勤的基層醫護人員協助，醫護快篩站共分成三關，第一關報到區確認身分、第二關採檢區、第三關等待區。衛生局長曾春美表示，為了防疫，熱區快篩是分時、分區、分流，採集鼻腔分泌物，民眾坐在等待區等候結果，如是陰性就回家，如是陽性則再採一次，立即送台大虎尾分院做PCR檢測，流程需花1至2小時。

縣長張麗善說，若PCR檢測是陽性，由消防局防護專車專程接送，馬上隔離治療，民眾不要過度驚慌，只要有疑慮、有接觸史、有症狀的民眾都能夠第一優先接受快篩。

林內鄉確診個案2713於20日確診，該案是在萬華工作的65歲男性，CT值26.8，9日從萬華返回林內住家，胞弟（案3147）也在21日確診，因是精神障礙者，行蹤無法交代，雲林縣府決定做熱區快篩圍堵。

雲林縣衛生局2案匡列50多名與確診者有接觸史、自我健康監測民眾快篩，並開放未匡列者但有疑似症狀者預約篩檢，今天早上有120人預約，額度上限是200人，第一人是載送確診者就醫的林內鄉消防人員。

張麗善表示，台大虎尾院區明天（24日）起會設常態性快篩站，有疑慮民眾可以去做快篩，去的時候描述旅遊史、接觸史，讓醫師判斷需不需要快篩。台大虎尾院區快篩站24日起上線，每日早上8點到下午5點，每小時篩檢量是20人。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

(中時 )