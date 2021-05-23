港星郭富城在2017年與小22歲網紅方媛結婚4年，有2個可愛寶貝女兒，擁有幸福美滿的的家庭生活，近日天王嫂方媛在個人社群IG分享日常生活，並祝大家520快樂!上放與老公郭富城的合照，小兩口看起相當甜蜜幸福，不過似乎修圖修過多，引起網友討論。

天王嫂方媛近日在個人社群Instagram分享520的心情，並發文表示: 「520快樂，祝大家都能找到愛與被愛的人!」並放上兩張照片，第一張是郭富城送上一束將近50近朵鮮紅色的玫瑰花，第2張照片是兩人同框放閃的自拍照，照片裡郭富城穿著黑色襯衫，造型風格相當簡約，天王嫂方媛則是穿一件白色薄紗襯衫上衣，氣質甜美優雅。

兩人合影畫面相當速配與甜蜜，令不少粉絲羨慕，不過就有眼尖的網友發現，照片似乎修圖過多，在圖片當中可以看到郭富城的鼻子呈現有點彎斜的狀態，臉部的部分可以看到左右臉頰，呈現大小臉的狀態，被網友指出修圖也太強了。

不少網友在底下留言回應表示:「真的很般配，越看越喜歡」、修圖也太強了」、「謝謝你愛著我們的愛」、「也謝謝你讓他快樂、好喜歡你們」、「超錫亞嫂」、「太般配了 好美哦」、「520幸福快樂、要一直幸福下去」、「好養眼的夫妻照」、「難得看到你們一起出現！幸福」、「郭天王還是那麼帥」、「請拜託多多發合照！！太養眼了！」

(中時新聞網)