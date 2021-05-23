本土群聚風暴持續延燒，雙北是重災區，台北市長柯文哲下令，要求各行政區醫院加開快篩點，目前由台北市衛生局盤點中，「現在要強迫上陣」，而台北凱薩飯店可以開到180間房間以上。

因支援篩檢的三總醫護人員，北市萬華區青草園快速篩檢站今起停止快篩。柯文哲今早在內部防疫會議中指示，台北市要求各醫院加開快篩點，目前由台北市衛生局盤點中，並公布有哪些急救責任醫院，民眾可做快篩的地方。

柯文哲強調，「我們要強迫上陣了，就這樣！」醫院過去就有名單，由12個行政區處理，至於萬華區則由秘書長陳志銘及萬華區長負責，盡快將快篩及快篩陽性民眾的問題解決掉。

柯文哲指出，要加開防疫旅館的計畫，台北凱薩飯店22日原本開3層，現在要再增加3層，基本上可以開到180間房間以上。

北市立聯合醫院副總院長黃遵誠指出，昨日中央提供北市檢疫所中包含台中，但會尊重民眾意願，昨天去了12位，民眾不太願意去到台中。

此外，針對北市萬華區青草園快速篩檢站，因支援篩檢的三總醫護人員另有要務，於23日起停止快篩任務。柯文哲要求加快醫院加快快篩站。

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(中時 )