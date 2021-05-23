因應疫情發展，教育部已宣布今年國中會考成績單寄發，從原本6月4日延後到11日，不過這也造成後續相關作業時程被擠壓。教育部今天進一步宣布，為使高級中等學校及五專各入學管道之招生作業能順利進行，相關重要日程也配合順延1周。

教育部國教署21日邀集各直轄市、縣（市）政府、全國適性入學委員會、各入學管道委員會及專家諮詢委員開會討論，經審慎評估後，為配合會考成績單寄發日期由原訂6月4日，延後1週至6月11日，故教育部之前已發布之「110學年國中教育會考及全國高級中等學校與專科學校五？制適性入學重要日程表」，後續各項招生重要日程，均以配合順延1周為原則。

經調整後，各就學區高級中等學校免試入學：報名截止日期延至7月6日、放榜日期延至7月13日、報到日期延至7月15日、報到後聲明放棄錄取資格日期延至7月19日。

至於特色招生考試分發入學，學科測驗報名日期延至6月23日至25日、測驗實施日期延至6月27日、測驗分數開放網路查詢日期延至6月28日。

至於分發入學，報名截止日期延至7月6日、放榜日期延至7月13日、報到日期延至7月15日、報到後聲明放棄錄取資格日期延至7月19日。

完整修正後之「110學年度國中教育會考及全國高級中等學校與專科學校五年制適性入學重要日程表」，可至110年國中畢業生適性入學宣導網站（http：／／adapt.k12ea.gov.tw／）查詢。

(中時 )