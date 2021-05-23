用電量屢創新高，儘管核三1號機與林口3號機組歸隊發電，不過目前有4座大型機組進入歲修，總裝置容量達222萬瓩，供電能力持續吃緊。台電預估，明天起至28日恐每天亮供電吃緊的黃燈。

至於「513與517停電檢討改善報告」，先前經濟部長王美花承諾一週內出爐，即最快明天、最慢25日完成，屆時報告將提交給行政院。

近日高溫炎熱、景氣大好、民眾因疫情紛紛在家上班上課，帶動用電量大幅攀升，偏偏台電重要機組為了夏季尖峰正在歲修，加上今年水情不佳，水力發電受限，供給量已捉襟見肘，13日、17日都有機組故障，導致5天內停電2次。

供電空間吃緊下，自18日起，一連4天都亮「供電吃緊」黃燈，19日備轉容量率更僅有6.19%，為黃燈下限。雖然昨天備轉容量率提高至10%以上，亮出「供電充裕」的綠燈，不過今天備轉容量率又降至9.17%，再亮「供電吃緊」黃燈。

截至上午11時的實際用電量為2855.7萬瓩，估計最高用電時段落在傍晚6時至晚間9時，預估最高用電為3250萬瓩，最大供電能力則可達3548.1萬瓩。

此外，根據台電未來一週電力供需預測，明天起至28日連續5天，將再亮5顆黃燈，預測用電高達3750萬瓩。

台電解釋，一般而言，每週一的用電負載會較低，週三與週四最高，但近期則出乎意料之外，幾乎天天都高。

雖然林口3號機、核三1號機提早完成歲修，20日上場救援，也只是讓供電有多一點餘裕，在用電量龐大的平日，備轉容量率可從6.19%上修至7%以上，但仍無法達到10%。

目前仍有4部大型機組歲修中，協和4號燃油機組（裝置容量約50萬瓩）應能在6月17日完成歲修、興達2號燃氣機組（44.5萬瓩）預定6月28日完成、大林6號燃氣機組（55萬瓩）則必須等到7月11日才能歲修完成；大潭6號燃氣機組（72.5萬瓩）為7月19日，若上述機組也能提早上陣，台電就能在供電穩定這條路上走得更穩。

在其他機組歸隊併聯發電以前，若要保障「供電穩定」，目前供電狀況如同走鋼索，不能有任何一部機組故障。

王美花先前提到，一旦進入夜間少了太陽光電貢獻，分區限電危機較高。因此目前台電除了請民營電廠（IPP）增加發電之外，也商情用電大戶在下午4時後減少發電。

台電表示，目前用電大戶如台積電等半導體大廠，及鋼鐵、紡織業等廠商擁有自己的發電設備，在緊急時刻商請廠商自行發電，減少使用台電的電，才度過分區停電危機。

(中央社)