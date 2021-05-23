台灣新冠肺炎疫情延燒，昨天本土新增721例，包括400例校正回歸上周的個案，雙北各醫療院所紛紛宣布，要有陰性證明才能入院，避免院內感染，但也造成即將臨盆的孕婦困擾，台大婦產科醫師施景中指出，同學在基層開業，接生數量大，但衛生局不允許診所自行篩檢，要去各地篩檢站檢查，他直言以現在非常有限的篩檢量能，不太可能消化得完雙北的孕婦。

「我不是要危言聳聽，只是要呈現問題」， 施景中昨天（22日）在臉書發文指出，近日最焦慮的就是診所待產即將臨盆的孕婦，以及看診的醫生們，因為現在孕婦生產住院，都要求COVID-19篩檢陰性，大醫院還要PCR也陰性，而同學在基層開業，接生數量大，打電話到衛生局詢問，卻只得到目前不允許診所自行篩檢COVID-19，建議孕婦到政府公佈的各地篩檢站檢查。

施景中坦言，現在雙北篩檢站量能非常有限，北市4個快篩站一天只有200至300人的量能，新北8個快篩站，一天也只有100到400人的量能，以雙北的孕婦來說，不太可能消化得完，結果就會讓孕婦和家屬無法入院，且各大醫院又紛紛降載以應付下一波危機。

施景中表示，希望政府相關單位可以研擬鬆綁相關法規，並限額配給認證的篩檢工具給基層，各診所應該有人力可以自行採檢，若不解決，今年、明年的少子化一定會更嚴重，「我知道篩檢陰性不代表沒感染，但現在各檢驗單位的PCR檢查已經超載了。各醫院檢醫部同仁聽說都要加班到很晚，還是趕不完。」

對此，許多孕婦紛紛留言：「一個月內要生產的孕婦真的很焦慮，生孩子完全無法神預測時間啊」、「我也是最近要生產的媽媽，最近每天都一直在觀察接生醫院的政策，真的很擔心」、「下周滿37周的孕婦很焦慮」，還有醫護表示，「最近好多孕婦都在急診等報告，有些甚至都破水了！身為急診人，我們也很抖很驚」：連民眾聽了也傻眼，「叫孕婦和家屬去快篩站感覺有點恐怖」、「這樣出生率更往下探了」、「要生還不能生也太可怕了」。

(中時新聞網)