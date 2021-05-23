台南市長黃偉哲今上午舉辦防疫記者會。(曹婷婷攝)

台南累計3起本土新冠肺炎病例，昨天公布最新案3615足跡遍及安南區果菜市場，另有2例外縣市確診個案也曾到台南市公園口土魠魚羹、關廟休息站等，引發民眾恐慌，衛生局長許以霖表示，明將加開安南、安平、安定、新營及增設佳里區共5個擴大篩檢站，但也呼籲「不是跟染疫者重疊足跡就要篩檢！」

台南市長黃偉哲今天召開例行防疫記者會，他說，目前新北市已經放棄公布足跡，因為民眾每天跟放榜一樣等著看足跡，但足跡多到消化不完，因此，最重要是建立實聯制，台南也會加強各店家要求加入實聯制。他強調，公布足跡主要是勾稽可能感染源，也請民眾避免不必要移動，將來還是會公布足跡。

許以霖說，昨天公布足跡因為牽涉到安南區果菜市場，民眾電話打爆衛生局專線，太多去過是場的民眾都很擔心，但他強調，安南區果菜市場平日都落實防疫措施，民眾進場均須戴口罩，市場也每天消毒，除非沒戴口罩跟確診者面對面接觸，才需要擔心，民眾不需要一公布足跡就恐慌，急著篩檢，沒有接觸史、活動史，不需要搶著篩檢。

許以霖強調，目前台南14家醫院一天篩檢量達到近2000例，有很多沒接觸史、非高風險民眾湧入醫院希望篩檢，目前為止科學根據，除非不戴口罩、面對面接觸15分鐘以上才是高風險，他重申，到目前為止所有染疫者都有接觸史、大部分沒戴口罩接觸口沫噴飛。

他說，高風險族群要篩檢必須先電話預約，基於避免群聚，每場篩檢50個量能，排不進去也請不用急著立刻篩檢，隔天也可篩檢，若有明顯症狀者就請先就醫，他說，這是台南市醫院、衛生局端一起把關，希望維持台南這塊淨土。

(中時 )