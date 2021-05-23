儘管公鹿23日靠著米德頓延長賽最後0.5秒中距離絕殺險勝熱火，不過公鹿當家球星「字母哥」阿提托康波竟在末節還剩1分06秒，出現相當罕見的罰球10秒違例，假如他這個罰球算進，公鹿老早在正規賽就贏了，根本無需打到延長賽才驚險獲勝。

從重播畫面當中可以看到，當阿提托康波拿到裁判的球，他先深深吸了一口氣，然後竟然慢慢運了6次球，才把球拿起來準備罰球，結果他的罰球還沒出手之前，裁判就已舉手宣判他違例了，更加尷尬的是，字母哥的這記罰球還進了。

「我已經不記得了，也許是超過時間了，我不會去抱怨，這並非我該做的事情，我要做的是努力繼續比賽，繼續努力把球罰進，」全場罰13中6的阿提托康波表示，「如果我真的超過10秒了，那就算是吧，我只能乖乖接受這一點。」

公鹿總教練布登豪瑟雖然不滿裁判竟在那種時刻吹出這種罰球不算的關鍵判決，卻也無可奈何，「那是一次艱難的吹判，距離比賽結束只剩下大約1分鐘的時間，但他們還是吹了，我們要做的就是繼續前進！」只能說阿提托康波賽後必須好好感謝米德頓了。

(中時 )