基隆市政府今早公布確診個案足跡。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市政府今早公布確診個案足跡。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市政府今早公布確診個案足跡，其中案3687為一名72歲老翁，5月5日至5月15日間，有6天搭乘國光客運1813從基隆前往台北，再步行到萬華卡拉OK店消費，另外，案3686是男高三生足跡單純，但有8天時間在八堵車站全家便利商店打工。

基隆市長林右昌表示，案3687的足跡曾到萬華消費，其中5月5日、12日早上9點到10點搭乘國光客運1813從基隆前往台北，在下車步行到漢口街夜上海；5月6日、7日、13日、14日，也是同時間搭乘同班客運，下車步行到錦州街浪漫屋消費。

此外，個案也於5日至8日、12日至14日下午5點半，及15日晚上7點搭乘國光客運1813從台北到基隆。

案3686為一名男高三生5月8日至11日、13日、15日至17日分別於不同時段，在八堵車站全家便利商店打工，林右昌說，這名高中生足跡非常單純，但感染源仍疫調中。

案3688是20多歲男性在新北市上班，他曾在7日和14日上午搭台鐵從南樹林到基隆，9日和11日也曾搭台鐵從基隆到南樹林，10日則在培德路的海上鮮餐廳、東明路的金牌三姊妹、仁一路的活力蒟蒻屋、愛三路的天籟KTV消費，20日晚上7點也去過愛二路寶瓶書局。

此外，林右昌公佈好消息指出，日前案2305令他相當擔憂，個案曾到「德義里民活動中心」唱歌，市府匡列數十人進行採檢，結果出爐均為陰性，目前有13人進行居家隔離，並將持續追蹤。

(中時 )