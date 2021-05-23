新冠疫情提升第3級警戒第一個週休2日，北投警分局在轄區陽明山等親山步道，宣導避免群聚、外出佩戴口罩，並在山區、登山口、市場以及捷運站的出入口，播放錄製好的市長柯文哲宣導錄音，勸導民眾遵守政府防疫規定。

陽明山風景區入口遊客減少 警播放柯文哲錄音宣導防疫

北投警分局22日在陽明山的親山步道發現，附近車輛較多，但下車的民眾比往常要減少，都有佩戴口罩，並未發現有任何違反防疫規定民眾，警方昨運用線上巡邏警力，由執勤員警在各個登山景點，包括小油坑、威靈頓山莊、軍艦岩、苗圃、清天宮等登山口、中正山觀景台等處，宣導保持社交距離，連續假期盡量避免外出，減少群聚造成的接觸傳染。

北投警分局籲請民眾，於疫情嚴峻時期，更應共同遵守防疫規範，保護自己、保護家人，讓我們大家一起走過疫情、守護健康。加上，疫情日趨嚴峻、防疫已是全國總動員，北投警方基於政府一體、同舟一命，為減緩疫情擴大傳播，勸導民眾遵守政府第3級警戒停止聚集及戴口罩等相關之防疫規定。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

(中時 )