台灣新冠肺炎本土病例連環爆，全台進入三級警戒，學生們也因健康考量已全面停止到校上課，餐廳、小吃攤也不開放內用，希望能阻斷疫情感染，而許多名人都跳出來力勸大家務必遵守防疫規範，非必要別出門，日前苦口婆心開播呼籲大家要戴好口罩的網紅鳳梨鼠薯，昨po怒爆沒出門因此點外送訂餐，某家外送人員卻將整包食物丟在大樓門口的地上，且沒有通知他，他過了好久才發現餐點，認為對方服務差且根本不顧衛生，鳳梨因此氣得公開飆罵。

是誰讓鳳梨鼠薯氣炸直呼「會不會太扯？鳳梨昨在臉書哀怨po文表示自己為了防疫減少出門，因此選擇訂外送，還特地用信用卡付款，減少人與人的接觸，保護自己也保護外送員，沒想到餐點送達後，他一通電話、一封訊息通知都沒收到，過了很久才發現「直接整包食物丟在公司大樓樓下門口...打一通電話或是發個訊息通知餐點到了很困難嗎...？」。

他表示，一直都很體諒外送員的辛勞，「但是這種行為會不會太誇張？？？我的食物就丟在大樓一樓門口放快一小時…如果蟑螂爬過還是什麼貓狗吃過...是我自己應該摸摸鼻子算我倒楣？？？」。

鳳梨叔薯表示從未這麼想要投訴一個人過，不禁在留言區詢問眾人：「我很想請教這樣是正常的SOP嗎？」，而看他公開與點餐平台的反應對話截圖，鳳梨反映問題，卻只得到客服機械式的回應，還試圖用優惠券打發，讓他更加生氣，表示要開IG直播開譙，「拎北氣到吃不下」，對這名外送員喊話，要他看到直播後出面自首道歉，否則就要大力推廣其他外送平台。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)