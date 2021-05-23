Lava from a volcanic eruption approached the airport of eastern Democratic Republic of Congo's main city of Goma late on Saturday, and the government urged residents to evacuate.​ https://t.co/f4B9Kl0Ulb — Reuters Science News (@ReutersScience) May 23, 2021

非洲剛果民主共和國境內的尼拉貢戈火山（Mount Nyiragongo）噴發，官員表示，今早熔岩已流至東部城市果瑪（Goma）的機場。

根據法新社所得副本，尼拉貢戈火山所在的維龍加國家公園（Virunga National Park）主管發出訊息給園方人員說，「情況正在惡化」。

訊息說，熔岩除了流往公園南方的城市吉布巴（Kibumba）和民主剛果東側鄰國盧安達，「現在也流進城裡，已經流到機場裡了」。

這位主管說，熔岩可能流往基伍湖（Lake Kivu）沿岸。

法新社和路透社報導，尼拉貢戈火山上一次噴發是在2002年1月17日，造成100至200人喪生，12萬人無家可歸，果瑪東半部幾乎全遭熔岩覆蓋，機場降落跑道有一半也遭波及。尼拉貢戈火山是全球最活躍、同時也是公認最危險的火山之一。

果瑪位在尼拉貢戈火山南側，俯瞰基伍湖，市內數十萬人已經撤離。

盧安達方面則表示，已經有超過3500名剛果人跨境。當地媒體表示，當局將把這些人安置在學校和宗教場所之中。

果瑪火山觀測所（Goma Volcano Observatory, OVG）因遭控挪用公款，資金被世界銀行砍斷，所內的科學家因而難以定期監測尼拉貢戈火山。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思(示其)）1100523

(中央社)