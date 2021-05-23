高市大社區22日一家卡拉OK店無視禁令營業遭仁武分局查獲，除通報衛生局之外也開立舉發單，23日工務局由副局長黃榮慶帶隊，連同警察局、經發局、公務局、衛生局、自來水公司、台電等單位前往稽查，建管處人員予以斷水斷電，強調執法不手軟。

工務局長蘇志勳表示，雙北疫情延燒，防疫進入關鍵期，違法違規一定依法嚴辦。高市府19日起就禁止休閒娛樂場營業，大社區中華路卡拉OK店不僅違規開業，還無視禁令繼續營業。

仁武分局表示，大社分駐所22日晚間6至8時執行巡邏兼防疫稽查時，發現大社區青雲宮附近一家卡拉OK店仍在營業，邱姓女負責人見員警到場還神色緊張，趕緊關閉店內電燈，事後員警發現店內有黃姓、卓姓及盧姓等3名男子消費，顯然違反防疫規定。員警依規定蒐證、製作臨檢紀錄表、開立舉發通知書後，立即通報衛生局裁罰及工務局斷水斷電。

23日上午，警察局長黃明昭和仁武分局長蔡文峰，及經發局、公務局、衛生局、自來水公司及台電等多個單位至現地勘查現場狀況，工務局依《行政執行法》第32條及第28條規定對該店家強制執行斷水、斷電。

工務局呼籲，現行執法過程鎖定特定風險較高有群聚的地方優先執法，例如公園、菜市場甚至一些群聚會所。另外，餐飲場所至28日全面禁止內用，改為外帶，如無法提供外帶則停止營業。請所有市民朋友配合，外出時一定要全程戴口罩，倘沒有落實防疫政策一定會開罰。

(中時 )