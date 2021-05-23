據福建省衛健委通報，5月22日0至24時，福建省報告新增境外輸入確診病例2例，均為台灣地區輸入（廈門市報告），其中1名為無症狀感染者；而上海市衛健委報告亦指出，2021年5月22日0—24時，新增４例境外輸入病例，其中一例來自台灣。
當天報告新增境外輸入無症狀感染者2例，其中：日本輸入1例（福州市報告）、台灣地區輸入1例（廈門市報告）；解除隔離1例。
另據上海市衛健委報告指出，2021年5月22日0—24時，通過口岸聯防聯控機制，報告4例境外輸入性新冠肺炎確診病例，其中一例來自台灣，該病例在台灣生活，自台灣出發，於5月20日抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察，其間出現症狀，綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為確診病例。
此外，據大陸國家衛健委統計，5月22日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例19例，其中境外輸入病例18例（上海4例，四川4例，廣東3例，福建2例，北京1例，天津1例，遼寧1例，浙江1例，雲南1例），本土病例1例（在安徽）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。
31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者25例，其中境外輸入24例，本土1例（在廣東）。
(中時 )
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