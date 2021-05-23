台灣自5月15日新增180例本土確診以來，已連多日確診數都破百，8天之內的確診人數已累計超過2000人。網路媒體進行一項民調，調查全台各縣市首長中，誰的防疫表現最好？結果顯示，堪稱民調常勝軍的新北市長侯友宜，以24.19%居冠；台北市長柯文哲則以17.52%排名第二。

全國升至第三級防疫警戒，《NOWnews》19日起至25日進行一項民調，詢問「全台各縣市首長中，你覺得誰的防疫表現最好？」截至23日中午12時許，結果顯示，侯友宜24.19%排名第一；柯文哲17.52%排名第二；第三名則是台中市長盧秀燕（16.53%）。

新北市長侯友宜。(本報系資料照)

其次依序為雲林縣長張麗善（13.02%）、立委王惠美（10.24%）、宜蘭縣長林姿妙（8.55%）、高雄市長陳其邁（3.79%）、桃園市長鄭文燦（1.59%）、台南市長黃偉哲（1.33%）、新竹市長林智堅（1.2%）、其他（1.09%）、基隆市長林右昌（0.94%）。

此外，臉書粉專「聲量看政治」22日貼文指出，5月10日至5月21日共計12天，六都首長加上衛福部長陳時中、行政院長蘇貞昌與蔡英文等9人的新聞聲量與即時新聞社群聲量作綜合比較。由於疫情因素，陳時中仍居政治人物之冠，約39.03%；第二名是柯文哲，佔15.51%；第三名是侯友宜，佔12.77%；第四名是蔡英文（12.39%）；第五名是蘇貞昌（10.35%）；第六名是高雄市長陳其邁（4.01%）；第七到第九名分別是桃園市長鄭文燦（3.36％）、台中市長盧秀燕（1.58％）、台南市長黃偉哲（1.00％）。

(中時新聞網)