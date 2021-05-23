美國疾病管制暨預防中心（CDC）指出少數青少年及年輕成人在施打新冠疫苗後出現心肌炎（myocarditis），CDC已經就此展開調查，目前尚無法認定心肌炎是否和疫苗有關。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）17日發布報告，指出少數青少年及年輕成人在施打新冠疫苗後出現心肌炎（myocarditis），CDC已經就此展開調查，目前尚無法認定心肌炎是否和疫苗有關，強調染新冠的風險大於施打疫苗的副作用。

《紐約時報》（New York Times）22日報導，美國CDC轄下的疫苗安全技術工作小組（COVID-19 Vaccine Safety Technical Work Group）17日在官網公布報告，指出至今發現少數青少年、年輕成人在施打莫德納（Moderna）或是輝瑞及德國BioNTech研發的mRNA新冠疫苗後，出現心肌炎的案例，這些案例發生在男性的比例高於女性，多數在施打第2劑後的4天內發病，當中多數為輕症。

心肌炎是心臟肌肉發炎，主要由感染而起，CDC指出，目前對這些案例的調查仍在早期階段，尚無法判定是否由疫苗而起，CDC已經要求醫護人員多加注意年輕人施打疫苗後是否出現不尋常的心臟症狀，不過也強調民眾接種疫苗後的心肌炎案例和預期差異不大。

紐約貝爾維尤醫院中心（Bellevue Hospital Center）傳染病專家剛德（Celine Gounder）指出，民眾接種疫苗後出現心肌炎有可能只是巧合，「因為現在太多人打疫苗了，比較像是碰巧發生。」

專家強調，與罹患新冠肺炎相比，出現心肌炎罕見副作用的潛在風險根本是小巫見大巫，甚至，急性新冠症狀本身就可能引發心肌炎。

根據美國小兒科學會（American Academy of Pediatrics）統計，截至13日，全美有超過390萬兒童染疫，逾1.6萬人住院，約300人病歿。

一般來說，每年每10萬人中，會有20至30人出現心肌炎症狀，症狀包含疲倦、胸痛、心律不整、心臟驟停等，許多人症狀輕，甚至不曾被診斷出來。

美國CDC強調，目前年輕人接種疫苗後通報的心肌炎案例，看起來並沒有比平常還要多。

(中時新聞網)