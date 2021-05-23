面對旱象持續嚴峻，水情尚未改善前，經濟部水利署持續針對水情不佳地區尋找抗旱水源，再擴增設置日產水500噸的大型移動式淨水設備18台及日產水15噸的小型移動式淨水設備15台，預計於5月底陸續上場，預計可增加最大每日9,225噸水源，作為緩解水庫蓄水不佳替代水源。

水利署指出，為增加抗旱水源，水利署於3月底即委託苗栗縣、台中市、嘉義縣、台南市及中部科學園區管理局加緊趕辦，於緊急抗旱水源應變計畫2.0編列2.3億元擴增設置大型及小型移動式淨水設備，將大型淨水設備配置於水資源回收中心，經處理放流水產製再生水供產業取用。

另為充分利用建築工地地下水，設置大型淨水設備處理後，符合飲用水水質標準併入自來水系統使用，或機動設置小型淨水設備及水塔，作為供水站提供附近地區民眾取水使用。

水利署說明，截至今(23)日，台南市已於高鐵特定區的工地地下水進行首座大型淨水設備產水及台中市10台小型淨水設備，合計可產水每日650噸，其餘淨水設備也正裝機中，近日將進行產水測試，5月底將陸續完成上線產水，總計可增加最大每日9,225噸水源，供應到自來水管網、產業用水或民生使用，作為新的水資源供應來源。

(中時 )