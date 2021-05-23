疫情嚴峻，全台進入三級警戒，各級學校更是從19日起至28日止停課2周，營養午餐當中的有機食材首當其衝，花蓮縣政府為減少農民銷售既有契作蔬菜的損失，已輔導壽豐鄉農會及花蓮市農會開發蔬菜箱宅配通路，搭配隨疫情升溫的宅經濟商機，盼能藉由線上採購擴大行銷量能。

花蓮縣長徐榛蔚表示，疫情持續升溫，縣府將積極協助媒合國軍、電商或量販通路採購本縣農產品，爭取產地直送宅配運費補助及包裝紙箱，助農民或農民團體推動產地直銷，協調團膳業者收購大宗蔬果，並視葉菜實際供應情形，輔導農民團體採購在地農產品，贈予食物銀行慈善團體或慰勞第一線的醫護人員，平穩縣內農產品的供銷。

農業處長吳昆儒表示，中央流行疫情指揮中心宣布全台進入第三級警戒，擴大相關防疫政策，恐影響到縣內農漁民生計及民眾的日常生活。花蓮是有機首都，農產品深獲不少消費者的青睞，上周花蓮各農民團體農產電商通路產品熱銷，農會更傳出有機蔬菜包裝不及而供不應求的狀況發聲。

壽豐鄉提供蔬菜箱之一的原生好物農場表示，疫情期間，訂單爆量，不只人手不足，連宅配物流量也因量大無法指定到貨日期，甚至原定在24日結算下周的訂單也因供貨量稍欠，暫停接單，感謝訂購民眾的諒解，不過還是希望這波疫情快快散退。

由於，每年5月開始，是花蓮「又甜又脆又能解暑」的大西瓜產季，農業處自24日起將辦理「花蓮大西瓜」產地直播銷售，吳昆儒表示，透過花蓮鮮送平台，將持續3個月周周推出「全民防疫-花蓮好物優惠線上購」活動，讓全台民眾都可以透過線上採購，買到花蓮最天然無污染的農產品。

(中時 )