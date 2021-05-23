全國疫情警戒升至第三級，南投縣集集警分局加派警力，組成「查處假訊息專案小組」，日前於網路巡邏時，發現不肖份子，於通訊軟體散播「00醫院有確診案例」之不實訊息，已引發人民恐慌，立即通知相關民眾到案說明，下架不實訊息，違者將依法送辦。

集集分局長張澤銘表示，配合政府查緝假訊息之指示，針對假訊息，會從速、從嚴全力偵處，讓民眾安心，更特別呼籲全民共同防疫期間，相關訊息均應以「中央流行疫情指揮中心」或各地方政府發布訊息為準；

張澤銘說，想知道正確疫情消息，建議民眾至衛服部疾病管制署官方網站瀏覽，或加入「疾管家」LINE帳號，以即時獲取相關疫情訊息及假訊息澄清資訊；當接獲來源不明或未經證實之疫情資訊時，應先查證該署官方網站澄清專區是否屬實。

南投縣集集警分局指出，若是散播有關疫情之謠言或不實訊息，依《嚴重特殊傳染性肺炎防治法及紓困振興特別條例》第14條，最高可以處300萬罰金、或3年以下有期徒刑、拘役，提醒民眾切勿誤觸法網。

(中時 )