國內新冠肺炎疫情持續延燒，不少餐飲業者、大型百貨調整營業時間。稍早林口三井Outlet在臉書公告，因應新北市疫情確診數不斷增加，今起至25日，將自主停業3日，進行內部大清消，並表示此決定與指揮中心並無關係。

林口三井Outlet無預警宣布自主停業3日。（圖／翻攝自臉書粉專）

林口三井Outlet稍早於臉書公告，即日起至5月25日自主停業3日，將進行內部大清消作業。國內疫情爆發後，根據指揮中心公布的確診數據顯示，新北市1282例為全台最多，為疫情重災區，其次為台北市1007例、桃園市131例。

事實上，林口三井Outlet月初時，就已配合新北市全市大消毒，當時也提早閉館進行清消作業，但連日以來，新北市的疫情尚未趨緩，經過開會後決定，自主停業3日，進行內部大規模消毒，並強調與指揮中心沒有關係。

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(中時新聞網)