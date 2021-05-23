不少民眾在小套房養貓、鼠等寵物，出門又不捨得將寵物放進籠子，日前有民眾外出時，疑似寵物不慎踏到流理台電陶爐開關，電陶爐發熱蓄積熱能，導致流理台附近物品受熱起火，幸虧未釀成嚴重火災，不過寵物遭濃煙嗆傷送醫。

日前有民眾在小套房飼養兩隻寵物貓，傍晚出門時並未將兩貓放進籠子，讓牠們在房間自由活動。未料晚間卻發生住宅火警，起火處位於流理台店陶爐上方，消防人員研判起火原因為寵物誤觸電陶爐開關，引燃附近可燃物引發火災。

消防人員解釋，電陶爐與電磁爐不同，電陶爐開關一經打開之後，會持續加熱，此次火警原因為流理台上方小櫃子蓄積熱能，引起火災，幸虧周圍沒有堆積雜物，火勢並未擴大，只是其中一隻貓吸入太多濃煙而送醫。

新竹市消防局提醒家中飼養寵物的民眾，須留意寵物誤觸電器開關的危險，並做好電器產品適當的安全保護措施，外出時若要獨留寵物在家，最好將寵物放進籠子或將寵物活動區域與電爐隔離，避免誤觸電器開關引發火災。

此外，新竹市消防局也首創火災調查行動辦公室，過去民眾家中不幸發生火警，需申請火災證明書，依規定須檢附建築物所有權狀、房屋所有權狀、所有權人身分證等文件資料，常因未先查詢而漏帶文件。

新竹市消防局為減輕民眾來回申辦奔波辛勞及提倡無紙化申辦作業，創全國之先成立火災調查行動辦公室，依火災現場環境狀況，若能直接開立火災證明書給受災戶，勘查完畢後，火災調查人員即會立即現場作業，將受災戶基本資料翻拍及確認身分後，現場立即以行動電腦及印表機印發火災證明書給受災民眾，做到主動受理申辦，現場立即核發的服務效率。

(中時 )