東京奧運棒球美洲區資格賽將在台灣時間6月1日開打，近日參賽名單也陸續公布，加拿大隊公布25人名單中包含台灣球迷熟悉的名字，為前義大犀牛洋投力猛（Scott Richmond）和曾短暫加入過中信兄弟的艾銳克（Eric Wood）。

美洲區資格賽參賽隊伍有美國、古巴、加拿大、波多黎各、委內瑞拉、多明尼加、哥倫比亞、尼加拉瓜，8支球隊將爭奪1張東京奧運席次，第2、3名球隊將取得5搶1資格賽門票。

加拿大此次由威特（Ernie Whitt）續掌兵符，陣中也有多人擁有大聯盟經歷，名單中還有曾來台打球的球員。

今年8月將滿42歲的力猛具備大聯盟資歷，曾在2016、17年效力義大犀牛及後來的富邦悍將；而28歲的艾瑞克曾在2019年季初加入中信兄弟，但僅留下2場出賽紀錄，總計9打席沒安打，短暫來台後就遭到解約。

而原本5搶1是在台灣舉行，不少目前正在中職打拼的洋將也被詢問徵招，不過在比賽地點移至墨西哥進行後，洋將們也打消為國出征的念頭，目前效力統一獅的布雷克就決定不披上國家隊戰袍。

(中時 )