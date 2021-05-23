美國今天以海地政治危機和犯罪猖獗為由，表示將允許數萬名海地移民重新申請臨時保護身分（TPS），續留美國18個月。

法新社報導，美國國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）在聲明中說，「經過審慎考量，我們認定美國必須竭盡所能支持境內的海地公民，直到海地局勢改善、他們可以安全返鄉為止」。

「海地目前面臨嚴峻安全問題，且社會動盪、人權侵犯事件日增、重度貧困、基本資源缺乏，而2019冠狀病毒疾病（COVID-19）加劇了上述各項問題。」

國土安全部聲明強調，上述情況導致海地公民無法安全返鄉，促使美方重新給予他們18個月的臨時保護身分。

路透社報導，美國於海地2010年強震之後開始發放臨時保護身分。國土安全部發言人表示，自2011年1月以來，這個計畫涵蓋約5萬4000名旅美海地人。據法新社報導，2010年強震在海地奪走20多萬條人命，首都太子港（Port-au-Prince）蒙受大範圍災損。

國土安全部發言人表示，最新舉措將把計畫延長實施18個月，實施對象除了已獲保護身分的人士，也擴大到今年5月21日前抵美的海地公民，使得受惠人數粗略增加了10萬。

馬約卡斯強調，本月21日之後抵美的海地人將不具相關資格，有可能會遭遞解出境。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思(示其)）1100523

(中央社)