正在備戰法國網球公開賽的瑞士職業男網名將費德勒（Roger Federer），和法國蒙菲爾斯（Gael Monfils）及他的烏克蘭籍選手未婚妻絲薇托莉娜（Elina Svitolina）一起訓練，三人也玩起了小遊戲，不過發生費爸誤擊蒙菲爾斯重要部位，讓蒙菲爾斯痛得彎腰。

絲薇托莉娜在Instagram分享了這段影片，三人玩了一個關局擊球準度的小遊戲，蒙菲爾斯毫無防備地靠牆站立，費德勒則負責擊球，球得避開蒙菲爾斯上下左右，開始前絲薇托莉娜給費爸精神喊話：「我知道這對你來說是很大的挑戰，但只要放鬆你的雙臂，你可以做到的。」

開始後前兩球費德勒的球都巧妙避開蒙菲爾斯身體左右側，但擊向下方時，球卻不偏不倚地打中蒙菲爾斯的重要部位，讓他痛得彎腰，費德勒向他道歉，絲薇托莉娜則說：「不要在家嘗試這個。」

絲薇托莉娜自己分享這段影片時寫道：「我猜是我的精神喊話太爛了。」蒙菲爾斯則在留言區留了大笑及愛心的表情符號，事後費德勒也上推特公開向蒙菲爾斯再度致歉，寫道：「我失去節奏了，幾個禮拜後我們再試試吧。」

蒙菲爾斯來過台灣參賽，個性相當隨和。（資料照／美聯社）

(中時 )