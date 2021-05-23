今（23）日傳松山機場有一名日本航空報到櫃台的地勤人員也染疫，民航局證實此事，表示昨天有接獲日航通報，松山機場除每日深夜深度清消外，已針對日航辦公室、櫃台與相關區域緊急深度清消。
由於今天有日航航班抵達松山，據日航規劃，將從桃園機場調派人員支援松山機場。
台北國際航空站主任徐乃新表示，日航在松機約10名人員目前全部自主隔離，通通在家中等待衛生局疫調，辦公室、櫃台也都消毒完畢，日航已從桃園機場派另一組員工進駐，不影響航班作業。
(旺報 )
今（23）日傳松山機場有一名日本航空報到櫃台的地勤人員也染疫，民航局證實此事，表示昨天有接獲日航通報，松山機場除每日深夜深度清消外，已針對日航辦公室、櫃台與相關區域緊急深度清消。
由於今天有日航航班抵達松山，據日航規劃，將從桃園機場調派人員支援松山機場。
台北國際航空站主任徐乃新表示，日航在松機約10名人員目前全部自主隔離，通通在家中等待衛生局疫調，辦公室、櫃台也都消毒完畢，日航已從桃園機場派另一組員工進駐，不影響航班作業。
(旺報 )
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