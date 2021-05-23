國人愈來愈愛機器人理財。過去兩年「叫好不叫座」的機器人理財，在疫情助攻和法規逐步鬆綁下，出現轉機，金管會統計，截至2021年4月底，已有13家業者開辦相關業務、參與投資客戶已逾10萬人（100,193）人、規模來到32.98億元，較去年同期比起來都有翻倍的成長，今年以來人數與規模分別成長15％、32％！

金管會證期局觀察，機器人理財業務在2017年6月通過開放後，初期乏人問津，2018年12月底參與投資人數僅21,390萬人，資產規模僅5.7億元，只有六家業者開辦這項業務，但隔年（2019年12月底）投資人數成為32,608人，資產規模增加至10.39億元，開辦家數為九家。

不過，2020年起，機器人理財開始有爆發性成長，不只開辦的家數增加到13家，投資人數達86,833人、資產管理規模也來到25.04億元，較2019年同期來說都呈現翻倍的成長。2021年成長狀況也很明顯，前四月每月以3千到5千的人數穩定增加中，而資產管理規模每月也以1至2億元穩健成長。

證期局統計，目前國內已有13家金融機構開辦機器人理財業務，包括復華投信、野村投信、群益投信三家投信；鉅亨投顧、富蘭克林投顧、中租投顧、阿爾發投四家投顧，還有王道銀、兆豐銀、華南、國泰世華、永豐、一銀等六銀行。

中信銀、北富銀則是用自動化服務設備提供投資組合，屬於「受託人有運用決定權」的方式，被劃分為指定單獨管理運用金錢信託，不屬於機器人理財法規範圍。

(工商 )