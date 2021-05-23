虛擬通貨王與后比特幣、以太幣，5月以來價格震盪走跌，幣圈愛好者還是找到交易標的：狗狗幣（Dogecoin），名聲響亮、相對價格親民，可新台幣計價的虛擬通貨平台幣託交易所（BitoPro），率先為狗狗幣在台灣新開一個交易隊，開張首日24小時內狗狗幣就衝進交易前五大虛擬貨幣，還擠下排名第四的瑞波幣。

幣託交易所（BitoPro）平台上目前的前五大虛擬貨幣，依排名為USDT穩定幣，ETH以太幣，BTC比特幣，Doge狗狗幣，XRP瑞波幣。狗狗幣首次上架時間是5月20日下午4點，成交量快速累積，不到24小時達新台幣4千萬多元，排名也超越瑞波幣。

狗狗幣的市價，目前COINBASE開0.338美元/單位，幣託交易所平台新台幣9.95元/單位。業者表示，本地投資人可以在台灣、用台幣就能買到狗狗幣，合法合規的管道買進，而已在國外買到的國人也可以打回來台灣，放在台灣伺服器的平台帳戶冷錢包裡，收藏更安全。

狗狗幣初始階段是迷因（Meme）幣，定位比較像NFT（Non-fungible Token，非同質化代幣），多數人視之為收藏品而進行投資。由於特斯拉執行長馬斯克對狗狗幣的青睞，經常在推特上貼文，帶動狗狗幣在幣圈的高度聲望，它的市場價格也漸漸獲得外界的認同，不在只侷限於幣圈。

幣託指出，不少人使用狗狗幣進行公益捐款，也是讓狗狗幣逐漸取得共識與信任的因素，業者亦投入努力，將狗狗幣轉往DeFi（去中心化金融），透過狗狗幣進行質押、再產生對標狗狗幣的穩定幣，讓狗狗幣由迷因幣轉而成為金融工具。

此外，馬斯克擔任執行長的航太運輸製造商SpaceX，計劃明（2022）年第一季啟動登月計畫，該計畫名稱即為「DOGE-1」，該計畫合作商Geometric Energy Corporation有意以Dogecoin支付贊助款項，讓狗狗幣順利登月。

(工商 )