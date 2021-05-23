不只新冠肺炎疫情延燒，南台灣水情持續緊迫，網路傳出一張台南分區供水圖，主要鬧區幾乎都納入供5停2的範圍，其餘地區則減壓供水，讓台南市民驚呼災難雪上加霜。台灣自來水公司解釋，這是水利署預作規畫，提醒民眾別誤解。有網友擔心再不下雨，規畫也快實施了。

疫情期間要勤用水洗手，天公還不作美，南台灣持續高溫缺水，網路23日傳出一張台南市分區供水圖，鬧區除了安南區外，全進入供5停2範圍，左鎮、仁德、歸仁、關廟、龍崎都在範圍內，共約影響77萬人，其餘地區減壓供水，共影響109萬人，引起網友錯愕詢問「這是真的嗎？」

自來水公司解釋，這是水利署預作規畫的圖表，一旦台南市進入水情紅燈，就啟動分區供水，目前台南市水情仍為橙燈，供水也穩定，中央還未宣布進入紅燈限水，提醒民眾轉傳不要造成誤解。

有網友認為，因為疫情大家暫時忘記缺水，這張圖表又喚起台南市民重視缺水問題，並認為中央開始規畫台南市供水問題，代表限水時間也快到了，台南市主要水庫已很乾枯，「第一次這麼期待下雨」。

台南市水利局表示總工程司王雅禾表示，這張表格是預備的規畫圖，台南市目前無此狀況，若下周再不下雨，水情就真有危險了。

(中時 )