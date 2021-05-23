六月新生報到季即將到來，北市已在5月14日分別寄發國小入學通知單給新生，由於疫情爆發，已將原訂6月的新生報到改上線上報到，家長只需在6月5日上午9點至20日下午17點，至新生報到入口網站填寫資料進行報到。而北市公立幼兒園也將在6月辦理入園登記，此次招收「3至5歲班」與「2歲班」，一樣可在網路登記抽籤。

今年北市公立國小6月新生報到因為疫情影響，一律改為線上報到，填寫時間為6月5日上午9點至20日下午17點，至「臺北市國小新生報到入口網」填寫，如果因為出境、戶籍遷出、改讀其他學校等原因者，必須繳交「台北市110學年度學齡兒童未就讀國民小學回條」給原本分發的學校，方便學校解除列管。

同時，台北市110學年度的公立幼兒園也將在6月辦理入園登記，此次招收對象為「3至5歲班」與「2歲班」，分兩階段辦理。第一階段為3至5足歲「法定需要協助幼兒」、「教職員工子女中年滿5足歲幼兒」，以及2足歲「法定需要協助幼兒」、「教職員工子女中子女」。

第一階段優先入園，網路登記時間為6月6日上午9點至6月7日下午6點，紙本登記時間為6月8日上午8點30至下午1點。預計6月8日下午5點開始抽籤，抽籤完成當日即可報到。

北市公立幼兒園第二階段招收對象為，一般民眾2歲足歲幼兒與3至5足歲幼兒，網路登記時間為6月9日至6月10日下午6點，紙本登記是在6月11日上午8點30分至下午1點，6月11日下午2點抽籤，抽籤完成當日就可以進行報到，相關資訊在「台北市公立及非營利幼兒園招生e點通」辦理。

(中時新聞網)