停車問題爆全武行！邱姓女子和外籍友人23日清晨到前鎮區附近一家碗粿店買早餐，店員看到邱女沒有戴口罩而拒賣，沒想到邱女離開後經過碗粿店隔壁的排骨店，想起先前停車糾紛，跑進店裡抱怨，排骨店的林姓老闆娘看老公被罵衝出來和她理論，雙方爭吵竟演變成肢體衝突、兩女互扯頭髮。

據了解，這起糾紛發生在清晨5時許，原本邱女和外籍友人因沒帶口罩遭到碗粿店拒賣離開，正當她要返家時，步行經過碗粿店隔壁的排骨店時，突然想起排骨店的客人或老闆時常將車子違停，導致她進不了家門。

邱女怒氣之下又帶著酒意向排骨店的徐姓老闆抱怨，但店內的林姓老闆娘看到老公被罵，衝出來護駕，此時兩個女人戰爭一觸即發，她們越吵越激烈，甚至變成全武行，彼此互扯髮，邱女更將店內的椅子與垃圾桶推倒。

警方事後將酒後鬧事的邱女帶回派出所安置，不料她起初不肯配合也不願戴口罩，無奈之下員警只好半推半拉，最後還出動女警將人壓制，才成功將人帶上車，並針對她沒有戴口罩的部分依法製單告發，另外林女和先生到醫院就醫後也到派出所對邱女提出傷害告訴。

(中時 )