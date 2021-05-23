本土疫情越來越嚴峻，但中央流行疫情指揮中心卻悄悄放寬隔離檢疫標準。自本月16日起，在家中進行居家檢疫與隔離者，從原本一人一戶，放寬到一人一室。

根據指揮中心定義，「一人一室」是指在須隔離期間，隔離者可住在於同一戶家內，只要有獨立專用房間（含衛浴設備）即可；反之，「一人一戶則是只能整個家戶內只住隔離者。」

國內本土疫情延燒，本土確診數短短七天就增加到2365例，國內卻在此時放寬，外界質疑與集中檢疫所、防疫旅館數量不足有關。

國內一月十五日開始因應秋冬專案，居家檢疫者返台都要一人一戶隔離；而三月一日起，自從部立桃園醫院發生院內感染後，則緊縮至只要不論是居家檢疫或是居家隔離者，一律都只能一人一戶進行隔離。

但疾管署5月22日卻悄悄將新規定放上官網，指出，自16日開始，就一律「放寬」為只要一人一室即可。

為何選在國內疫情緊繃之際，卻放寬管理規定？中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，下午回覆。

(中時 )