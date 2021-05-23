女星高圓圓不只是台灣媳婦，她還是演藝圈著名的氣質女神，41歲高圓圓天生麗質，高顏值和纖瘦的她完全不像是一個孩子的媽，而陸網近日則流傳一張野生高圓圓的跑步過馬路照，但高圓圓卻遭網友酸身材五五身、中年人狀態，讓粉絲看完照片都紛紛為高圓圓抱不平。

有網友拍下野生高圓圓照，大讚高圓圓「超級美、很隨和」，並發文透露，高圓圓只帶著一位助理，就跟普通人一樣逛速食店「挺好的，明星也是普通人，不圍觀、不打擾」，照片中，高圓圓頂著精緻妝容現身街頭，她身後還跟著一名女助理，兩人跑步過馬路，高圓圓雖然跑到頭髮都亂了，但仍無損她的美。

網友捕獲野生高圓圓。（圖／取材自鳳凰網娛樂）

不過卻有網友認為留言狂酸：「身材焦慮的可以看看圓圓，典型的五五分」、「這麼看，真是中年人狀態」，還釣出原PO留言替高圓圓抱不平：「但是人家（高圓圓）臉好看，真的好看」，粉絲也紛紛跳出來直呼：「高圓圓很美喔」、「這顏值在普通人群裡已經是鶴立雞群了」、「真漂亮」。

其實，高圓圓產後狀態極佳，升格當媽仍擁有亮麗外型和出眾氣質，而高圓圓也不吝嗇展現真實的自己，在她日前曬出工作的側拍影片，高圓圓在沒開美顏、濾鏡和P圖的情況下，無意讓眼角細紋見客了，不過肌膚白皙、緊緻的高圓圓，整體顏值還是相當不科學，完全不像41歲。

高圓圓與趙又廷是著名的模範夫妻檔。（圖／本報系資料照片）

(中時新聞網)