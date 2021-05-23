馬崙山19日森林火災至今已延燒第5天，受損面積擴大為4.8公頃。（東勢林管處提供／陳淑娥台中傳真）

馬崙山19日森林火災至今已延燒第5天，受損面積擴大為4.8公頃。（東勢林管處提供／陳淑娥台中傳真）

空勤總隊吊掛1噸封閉式水囊。（空勤總隊提供／陳淑娥台中傳真）

台中市谷關七雄馬崙山森林火災至今延燒已第5天，近70名森林護管員頭頂烈陽，忍受火場高溫及濃煙進行滅火，估計延燒面積擴大為4.8公頃。東勢林區管理處表示，此次起火點為登山熱點，研判疑山頂炊事未將餘燼熄滅所致，確切原因仍待火勢撲滅後交由警消單位蒐證確認。

東勢林區管理處指出，馬崙山森林火災23日持續延燒，仍有近70名森林護管員，頭頂烈陽，忍受火場高溫及濃煙，滿身蒙塵持續穿梭火場，以開闢防火線、揹負式水袋澆灌方式進行滅火。

目前已開闢500公尺防火線，惟因地面輕質燃料多及落葉腐質層堆積，地表火蔓延速度較快，估計延燒面積為4.8公頃。為求早日滅火，空勤總隊今出動直升機2架次，投水10噸，以空中結合地面聯合滅火，希望減少山林損失。

東勢林區管理處表示，本次森林火災地點，位於熱門谷關七雄登山路線的馬崙山自然步道附近山區，據管理處救火人員第一時間抵達火場時，發現起火點為3月17日曾接獲登山客通報煙點位置附近，當時已進行確實滅火，研判此次疑登山客在山頂炊事，未將餘燼熄滅所造成，但確切原因仍待火勢撲滅後交由警消單位蒐證確認。

東勢林區管理處林管處提醒，依據森林法第53條規定，放火燒毀他人之森林者，最高可處10年有期徒刑，失火燒毀他人之森林者，最高可處2年有期徒刑，且除負刑責外尚須負民事賠償責任，前往山區切勿生火，共同保護珍貴森林資源。

(中時 )