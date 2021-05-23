衛生局疫調人員每日埋首工作，經常加班到半夜。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

新冠肺炎疫情持續升溫，中央流行疫情指揮中心16日公布新竹縣有3例本土個案，網路上對縣府未立即公布足跡罵翻，並不斷有惡意和非理性的言論，事後2名幼童個案再度採檢排除染疫，縣長楊文科希望民眾給衛生局第一線人員多一點鼓勵與打氣，少一點謾罵和猜忌！

楊文科說，衛生局疫調同仁每日埋首工作，經常加班到半夜，面對疫調進度比誰都心急，要盡速處理龐大繁雜的疫調、建檔、通報工作，疫調完成馬上通知環保局進行消毒作業，每個環節都分秒必爭，為的是能讓民眾安心，讓病毒散播的可能性降到最低。

楊文科並說，民眾得知當日有確診者後，會很急迫想要知道足跡資訊，但衛生局必須依據全國防疫會議的結論，確認正確性後依中央公布足跡準則，公布發病日前3天足跡，但不可公布場所包括職場、學校、醫院診所、旅館、家庭及私人聚會場所。

楊文科強調，衛生局每一則公布的疫調結果，都是在遵照中央的準則及多方審慎評估考量下產生，主要目的是要提醒，曾經在相同時間出入這些高風險公共場所的民眾，要進行自我健康監測，千萬不要把公佈足跡作為窺探他人隱私的依據，也不用有責怪的情緒。

楊文科並說，染疫不是確診者的錯，店家被公布也不是因為他們做錯什麼，疫調和公布足跡是為了公衛需求，追蹤相關風險，他能理解民眾的焦急和慌張，但此時也正是團結互相打氣鼓勵的時候，希望大家對第一線人員多一些信心和支持，少一點謾罵和猜忌，站在同一陣線對抗疫情，而不是製造更多恐慌及對立。

(中時 )