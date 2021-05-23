中國與菲律賓的南海主權爭議持續，菲律賓外交部22日表示，當天與中國就南海問題舉行友好和坦率的視訊會議，這也是菲方3月指控中國海上民兵船隻集結南海牛軛礁以來，兩國首次舉行會談。

菲律賓外交部稱，會談是根據中菲在2016年確立的雙邊磋商機制進行，兩國就南海局勢和關注的具體問題友好而坦率地交換意見。雙方明白對話對於緩解緊張局勢和瞭解對方在區域問題的立場和意圖的重要性。

中國外交部聲明指，中菲的外交、國防、自然資源、生態環境、交通運輸、農業、能源、海警等部門代表參與會談，雙方應遵循兩國領導人達成的共識，為維護兩國友好關係和南海和平穩定作積極貢獻。

菲律賓媒體報導，菲律賓副外長布恩蘇索（Elizabeth Buensuceso）和中國外交部部長助理吳江浩主持會議，期間談及一艘中國漁船於2019年6月9日撞沈一艘菲律賓漁船的事故。

肇事中國拖網漁船當天在南海禮樂灘附近撞沈菲律賓漁船後逃逸，落水的菲律賓漁民數小時後獲救，中方稱撞船是因躲避不及所致，沒有營救落水漁民是因為怕菲律賓漁船圍攻。

(中時 )