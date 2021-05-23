23日兩場西區季後賽首輪比賽全都上演「下剋上」戲碼！身為西區第6種子的拓荒者，23日全場投進19顆三分球，最終以123比109轟翻地主西區第3種子金塊，順利搶到首輪第1勝，拓荒者不僅爆冷作客贏球，更成功搶回季後賽首輪主場優勢。

回到熟悉的前東家金塊主場，安森尼首節替補上場只打5分鐘，就投進3顆三分球、獨拿12分，幫助拓荒者打完首節，取得35比35領先；但到次節，場上換看約基奇、麥克波特兩名金塊主力逞威，攜手幫助金塊打完上半場61比58超前。

靠著利拉德第3節包辦12分，拓荒者從第3節一度落後9分，打完前3節變成96比86領先；儘管金塊末節持續追分，可惜還是守不住拓荒者瘋狂三分火力，甚至紐基奇也在內線有所發揮，只能眼見雙方差距越來越大，一度來到15分。

阿隆戈登最後2分45秒投進三分球，似乎帶給金塊一些反撲希望，接著約基奇兩罰中1，可是柯文頓最後1分21秒投進拓荒者全隊第19顆三分球，雙方差距回到14分，金塊也只能放棄追分，提前準備迎接25日續在自家主場的G2。

拓荒者以明星後衛利拉德34分最高，另有13助攻、2籃板，麥科倫也拿21分，安森尼18分，紐基奇16分、12籃板，西蒙斯14分，鮑威爾10分；約基奇雖替金塊貢獻34分、15籃板，卻僅傳出1助攻，麥克波特25分、9籃板，阿隆戈登16分。

(中時 )