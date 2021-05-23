台灣近日出現多例猝死家中的確診個案，引起外界好奇背後原因，對此，胸腔暨重症醫師黃軒表示，輕症或無症狀患者仍會死亡，當隱形缺氧的狀況發生，早上還可意識清楚、可以正常應答的患者，晚上可能就心跳停止了。而這樣的情況連患者本身都沒有察覺，何況是未受專業醫療訓練的家屬。

胸腔暨重症醫師黃軒在臉書發文表示，台灣連續3天出現多例死在家中的新冠肺炎確診病例，永和70多歲確診男在家無呼吸送醫不治、70歲染疫婦拒就醫死在家中、58歲男猝死家中等，讓許多人好奇，為何新冠肺炎的患者容易猝死在家中？

黃軒透露，他在門診也遇過這樣的狀況，一名62歲的患者坐下之後，笑著對他訴說過去一周出現的症狀，下秒竟就嘴唇變黑、額頭冒冷汗，說話變得斷斷續續，讓他立刻要求護理人員使用氧氣，而這種情況其實就叫作「隱形缺氧（silent hypoxia）」。

黃軒指出，許多研究都說新冠病毒會影響肺功能，儘管對患者來說，症狀可能還不是很明顯。在國外建議新冠肺炎輕症、無症狀感染者在無明顯症狀的情況下，可以待在家裡，但許多患者要去醫院就診時，往往都太遲了，許多人已經死在家中。「輕症或無症狀，仍然會死亡！」

黃軒表示，無症狀或輕症的感染者，如果合併隱形缺氧的狀況，他們的症狀往往會讓許多醫師大吃一驚，因為在臨床上認為缺氧的人，應該會語無倫次、休克，但這些患者往往「意識清楚」、「情緒平穩」，還能「正常應答」與醫師聊天，甚至滑手機。

黃軒提到，這些隱形缺氧，有時逐漸發生，有時很快，早上沒症狀，晚上就心跳停止了，這使一般人難以察覺，所以也被稱為「隱形殺手」。幾乎在所有臨床經驗中，肺部發生疾患時，吸收氧及排除二氧化碳的能力也都會出問題，但新冠肺炎卻不同。

黃軒也說，醫界從在高海拔登山者、飛行員身上觀察到這些隱形缺氧的現象，由於山上高度增加時空氣稀薄，每次吸氣獲得的氧分子也較少，但只要急促呼吸幾下時，仍可以排出二氧化碳，而新冠患者的狀況與此有些類似。

黃軒指出，無症狀或輕微感染者的病患染疫初期，多保有良好的心臟功能，因此仍有能力將血液輸送到身體末梢部位，但病毒會讓身體逐漸缺氧。初期，病患並不會感到呼吸困難，但部分患者會逐漸覺得「難以呼吸」或「感到胸悶」。而這2症狀都被美國疾病管制與預防中心列為緊急危險徵兆的症狀，病情恐變得相當危急。

黃軒解釋，肺臟和肺泡上有非常多的ACE2。一旦病毒侵犯細胞達到一定數量，人體免疫反應和病毒之間的大戰就會造成許多肺泡破壞，恐會阻礙氧氣從肺泡進入血液的通道，如果病人心臟夠強，可用肌肉多作幾次的呼吸急促代償，多吸一點氧分子，二氧化碳也可較快排出體外，因此較不受影響，反之就會慢慢造成隱形缺氧。

黃軒直呼，「不要告訴我，無症狀或輕微感染者，肺都是健康的，人也是不會死的！」這一切都只是死神的慣用手法，連病人本身都不知道自己快死了，何況是沒有受過醫療訓練的家人呢？

(中時新聞網)