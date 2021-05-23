洛杉磯道奇23日再次擊敗老冤家舊金山巨人，寫下6連勝。孟西(Max Muncy)首局就轟出1發水花四濺的陽春炮。這是巨人隊2000年開季啟用的甲骨文棒球場，就蓋在舊金山灣，外野觀眾席一出去就是水面了，所以會有這種平時在高爾夫球場上才會見到「把球打落水」的鏡頭。孟西這一轟讓道奇從頭領先到結束，加上先發投手伯勒(Walker Buehler)7局無失分，終場以6-3獲勝。

Go get it out of where? pic.twitter.com/b45fCWmNBY — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) May 22, 2021

每當有全壘打出現，巨人球場的牆邊會計算打了幾發「落水轟（Splash Hit）」，孟西生涯累積3支落水轟，是巨人隊以外最多的現役打者。甲骨文球場因為「深溝高壘」而被視為投手天堂之一，同時是幾位英雄大顯身手的地方，像是傳奇人物鈴木一朗在此地擊出明星賽史上首支場內全壘打。全壘打王邦茲(Barry Bonds)在此地敲出35支落水轟至今無人能及。

此戰開轟的還有道奇捕手巴恩斯(Austin Barnes)、巨人捕手波西(Buster Posey)，他們都是右打者拉打到左外野，這裡的觀眾席很深。要打到右外野的水裡主要還是左打者較容易，包括孟西、邦茲都是左打。

普侯斯把球棒送給小男孩。（MLB臉書）

老英雄普侯斯(Albert Pujols)此戰仍是先發一壘手，他在第8局擊出一壘打，又進帳1分打點。道奇用代跑把普侯斯換下來，普侯斯走到休息區的時候，一位小球迷伸手跟他碰拳。顯然普侯斯心情愉悅，他還拿出自己的球棒送給小球迷，讓這位孩子非常開心，這可是未來名人堂球星的球棒啊。

(中時新聞網)