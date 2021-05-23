110學年度大學個人申請5月20日公告統一分發結果，全國獲分發人數共5萬767人，獲分發率59％，新竹縣縣立六家高中和湖口高中表現優異，縣長楊文科對學校教師認真教導及家長會強力支持，表達由衷感謝。

楊文科說，新竹縣近年落實雙語政策，積極提升學生雙語學習環境，其中六家高中逐步實踐雙語教學，已核准成立雙語國際實驗班，將成為新竹縣第一所辦雙語實驗班的學校。

六家高中雙語國際實驗班，在110學年度將招收1班35人，將由外籍教師與校內教師進行協同教學，縣府正積極爭取教育部國教署補助400 萬元經費，建置科技教學媒材，以利雙語教學課程更加完善。

教育處表示，六家高中表現步步高升，今年獲分發人數141人，佔申請人數71％，高於全國獲分發率，錄取國立大學近40人，包括清華大學、陽明交通大學、中央大學、中興大學、中山大學、臺灣師範大學等名校。

校長王淑蘭肯定學生的努力與表現，認為學生個人申請表現不俗，證明就近入學極具優 勢，建議準大學生們善用校內外資源，提升自身語言、專業學科及資訊等能力，亦可預修大學相關先修課程，為大學生活做準備。

湖口高中今年獲分發人數43人，獲分發率約60％，其中錄取國立大學包括台中教育大學和宜蘭大學。此外，5月11日技職繁星放榜，湖口高中有3人報名，錄取台灣科大、台北科大、高雄科大。

湖口高語校長張華堂表示，該校是社區高中，學生腳踏實地，努力向上，表現可圈可點，感謝老師的教導、協助與家長會的支持。

(中時 )